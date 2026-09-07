(ANSA) - BERLINO, 07 SET - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del comitato esecutivo federale della Cdu di oggi. Dopo il disastro in Sassonia-Anhalt, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. "Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento", ha dichiarato il leader della Cdu: "Questo scuote il nostro partito nelle fondamenta", ha aggiunto. Merz ha detto con tono autocritico che la Cdu non è riuscita a "stabilire un contatto emotivo con la gente". Il partito ha perso "in modo drammatico" le elezioni secondo il Kanzler che ha fatto un appello alla coesione: "Ce la possiamo fare solo se parleremo apertamente dei problemi all'interno della dirigenza". (ANSA).