(ANSA) - BERLINO, 09 SET - "La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica". Lo ha detto il cancelliere tedesco Freidrich Merz, parlando al Bundestag subito dopo che la leader di Afd Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo, ha spiegato. "L'AfD è una forza distruttiva" che strumentalizza l'Ucraina, "trasformando i carnefici in vittime" ha anche detto Merz dopo che Alice Weidel aveva accusato il governo tedesco di inasprire la retorica di guerra mentre gli Usa cercherebbero di fermala. "Il fascino della democrazia viene minacciato dalla Russia", ha continuato. "Ciò che vi contraddistingue è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche e una costante denigrazione personale dei rappresentanti del nostro Stato. Questo è il tratto distintivo della vostra politica - ha aggiunto - e questo è il tratto distintivo della vostra azione politica." (ANSA).