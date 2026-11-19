(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto i lavori del vertice della Coalizione dei Volenterosi. Nel suo discorso di benvenuto agli oltre trenta leader al tavolo, Merz ha anche fatto gli auguri alla premier danese Mette Frederiksen, che oggi festeggia il suo quarantanovesimo compleanno e ha ricevuto in omaggio un mazzo di fiori. Al tavolo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso posto tra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro belga Bart de Wever. Meloni, a quanto si apprende, lascerà con un'ora di anticipo i lavori del vertice della Coalizione dei Volenterosi, ancora in corso a Berlino, per poter partecipare in serata a un vertice di maggioranza sulla manovra, previsto in videoconferenza. "Grazie a tutti i partner che oggi partecipano alla nostra riunione della Coalizione. Stiamo discutendo del sostegno futuro: l'attuazione il più rapidamente possibile della decisione dell'Ue di fornire all'Ucraina 45 miliardi di euro per coprire le esigenze del bilancio; il rafforzamento della difesa aerea, in particolare attraverso il programma Purl; un pacchetto invernale di intercettori balistici; nuove capacità di difesa che possiamo sviluppare con l'Europa. Naturalmente, stiamo parlando anche di diplomazia per una pace giusta. Sono grato a tutti coloro che rafforzano la nostra difesa e lavorano per porre fine alla guerra russa". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre è in corso a Berlino la riunione dei volenterosi. (ANSA).