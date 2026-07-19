(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - Nell'intervista estiva alla Zdf il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato la cultura del dibattito nel Bundestag tedesco, accusando La Sinistra e i Verdi di esprimersi ormai in modo simile all'AfD. Merz ha dichiarato di essere "tornato a casa molto preoccupato" dopo l'ultima settimana di sedute prima della pausa estiva. Ciò sarebbe dovuto anche al tono adottato in Parlamento. "Da parte dell'AfD ci siamo abituati, ormai anche da parte della Sinistra, ma ormai anche da parte dei Verdi: era tutto lo stesso tono", ha dichiarato il cancelliere. (ANSA).