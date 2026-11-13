(ANSA) - BERLINO, 13 NOV - A quasi un decennio dal suo "no" al Bundestag, l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel (Cdu) si è espressa esplicitamente a favore del matrimonio per tutti. Alla domanda se oggi voterebbe in modo diverso rispetto al 2017, Merkel ha risposto nel podcast Kaffee und Fluchen che "oggi voterei a favore". Con il matrimonio per tutti, la Germania è stata uno degli ultimi Paesi dell'Europa occidentale a garantire la piena parità giuridica tra omosessuali ed eterosessuali nel diritto matrimoniale. "All'epoca avevo preoccupazioni di vario genere", ha affermato Merkel nel podcast, riferendosi a questioni relative alla maternità surrogata e ai figli. Grazie a numerosi voti provenienti dal proprio schieramento, il matrimonio per tutti è diventato legge in Germania. (ANSA).