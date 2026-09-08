(ANSA) - BERLINO, 08 SET - Il successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha profondamente colpito l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. È "semplicemente scioccante", ha affermato l'ex leader della Cdu in occasione della fiera digitale Digital X della Deutsche Telekom a Colonia. Il suo partito ha subito una dura sconfitta in quel Land, vedendo dimezzata la propria quota di voti: "Da membro della Cdu, mi si spezza il cuore", ha dichiarato Merkel, che è stata cancelliera federale dal 2005 al 2021. "Si tratta di una frattura, una vera e propria frattura che stiamo vivendo nella storia della Repubblica Federale di Germania", ha aggiunto. (ANSA).