(Vedi servizio delle 20.32) (ANSA) - BERLINO, 21 SET - La Cdu deve continuare a essere "consapevole dei suoi valori" e a "costruire ponti", nel segno di Adenauer. È quello che ha detto Angela Merkel, commentando la debacle della Cdu al voto di domenica, quando è uscita per la prima volta da un Land, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e ha perso a Berlino contro la Linke. L'ex cancelliera ha concesso che oggi questa missione "non è divenuta più facile". Ma anche sottolineato che questo significa attualmente "anche costruire ponti fra persone con e senza passato di migrazione". "In una giornata come oggi e dopo una serata come quella di ieri, forse vale la pena riflettere ancora una volta su cosa possiamo imparare da Konrad Adenauer", ha detto la cancelliera. Adenauer aveva imparato dagli errori della storia che è importante "invitare le persone, rivolgersi a tutti, ed è importante essere consapevoli dei propri valori". Per lui era chiaro "che un partito come la Cdu attingesse da tre radici di pari importanza: conservatrice, liberale e cristiano-sociale", ha affermato Merkel. Avrebbero dovuto esserci dei ponti tra datori di lavoro e lavoratori, uomini e donne, ambiente ed economia, città e campagna, tra le confessioni religiose e le generazioni. "Oggi aggiungerei: tra persone con e senza un passato migratorio". "Penso che questa debba essere l'aspirazione di un partito popolare, è ciò che lui ci ha trasmesso», ha affermato l'ex cancelliera, che aveva il suo collegio elettorale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. "E bisogna continuare a costruire questi ponti, cosa che oggi non è certo diventata più facile". (ANSA).