(ANSA) - LONDRA, 11 AGO - E' di due marittimi morti, uno di cittadinanza pachistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso, presso lo stretto di Bab el-Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'Ukmto, agenzia di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid è degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. La nave, secondo questa fonte, è stata poi soccorsa da un'unità della marina dello Yemen (Paese le cui autorità filo-saudite controllano solo una porzione di territorio nazionale, per il resto controllato dagli Houthi sciiti filo-iraniani), che è stata a sua volta bersagliata da colpi di arma da fuoco: in questo secondo incidente un militare yemenita risulta essere rimasto ferito. La guerra civile nello Yemen fra forze filo-saudite e milizie Houthi ha avuto nuove fiammate, dopo una tregua durata sostanzialmente per alcuni anni, in conseguenza degli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran. (ANSA).