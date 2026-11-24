(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Si svolgerà sabato 28 novembre alle 11, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, la mattinata in ricordo di Corrado Augias, scomparso il 19 novembre. L'incontro è organizzato dalla famiglia con il supporto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel corso dell'incontro si alterneranno interventi dei familiari, testimonianze e momenti musicali, con la partecipazione di Nicola Piovani e di un trio di giovani musicisti dei Corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà il secondo movimento (Andante con moto) del Trio n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Franz Schubert. L'ingresso all'evento è gratuito, previa registrazione. A partire da mercoledì 25 novembre alle ore 12 sarà disponibile sul sito www.santacecilia.it il modulo per partecipare all'incontro fino a esaurimento dei posti disponibili. L'accesso in sala sarà consentito fino alle ore 10.45. Per accedere sarà necessario esibire la ricevuta di registrazione in formato digitale o cartaceo. (ANSA).