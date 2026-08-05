(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, per "il consueto confronto di maggioranza prima della pausa estiva". Nel corso della riunione, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, è stato fatto il punto sui principali provvedimenti in scadenza nelle prossime settimane e sulle priorità dell'azione di governo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, confermando la volontà di proseguire con determinazione nell'attuazione del programma di governo. (ANSA).