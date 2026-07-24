(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Governo al lavoro sul caro benzina". Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo "sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili". (ANSA).