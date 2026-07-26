(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "I Teatri condominiali all'italiana sono stati riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Gioielli storici, architettonici e culturali che, da secoli, impreziosiscono l'identità di borghi e città dell'Italia centrale e la rendono unica". Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni. "Questo riconoscimento - aggiunge - consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti Unesco. Un primato che ci inorgoglisce e che ci sprona a fare sempre di più e meglio. L'Italia è una superpotenza culturale e noi continueremo a fare ogni giorno la nostra parte per custodire, proteggere e valorizzare un patrimonio che tutto il mondo ci invidia. Grazie a tutti coloro che hanno creduto fin dall'inizio in questa sfida e che hanno permesso potesse essere vinta". (ANSA).