(ANSA) - PESCARA, 25 SET - "L'Abruzzo è la prima regione italiana per studenti universitari in rapporto agli abitanti. È una ricchezza straordinaria che noi dobbiamo saper custodire e che dobbiamo saper aiutare a rimanere sul territorio. Il Governo farà tesoro dei contributi che arriveranno dai vostri lavori, chiaramente, perché solo dall'ascolto di chi ama e conosce il territorio nel quale vive e lavora è possibile scrivere e attuare le politiche più efficaci, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, trasmesso in occasione dell'apertura della seconda giornata dell'Abruzzo Economy Summit in corso all'Aurum di Pescara. (ANSA).