(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Erano più di dieci anni che un primo ministro portoghese non veniva in visita in Italia, e voglio leggere questa occasione come un importante segnale per rilanciare le relazioni". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Portogallo Luís Montenegro. "Abbiamo deciso - ha aggiunto - di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale partendo da un documento firmato oggi dai nostri ministri degli Esteri, che permetterà di rendere il dialogo politico tra i nostri governi più stabile e strutturato". (ANSA).