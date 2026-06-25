(ANSA) - ANTIBES, 25 GIU - "Sulla crisi in Libano Italia e Francia possono fare la differenza: a fine anno terminerà la missione Unifil" e abbiamo deciso di "lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-Unifil immaginando presto una conferenza internazionale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron dopo l'incontro bilaterale a Cap d'Antibes, nell'ambito del vertice intergovernativo Italia-Francia. (ANSA).