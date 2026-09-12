(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora, o di quello in cui crede, per calcolo politico o elettorale". Parlando di sé in terza persona, la premier Giorgia Meloni ha spiegato così perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina, rispondendo a una domanda di Claudio Cerasa che l'ha intervistata sul Foglio. "Io - ha aggiunto la presidente del Consiglio - sono una persona seria, e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati". (ANSA).