(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Romania, Nicușor Dan, hanno co-presieduto questa mattina, prima dell'avvio del Vertice Ue straordinario, una nuova riunione dei leader del gruppo 'Amici della Coesione', dedicata al prossimo bilancio Ue 2028-2034. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni avrebbe ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Pac e alla politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell'Unione. (ANSA).