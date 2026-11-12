(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Il 12 novembre 2003 è una ferita che resta viva nella memoria di tutti noi. Quel giorno l'Italia pagò un prezzo altissimo per il proprio impegno al servizio della pace. Diciannove nostri connazionali persero la vita a Nassiriya, tra carabinieri, militari dell'Esercito e civili. Diciannove vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro al servizio degli altri". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "A distanza di 23 anni, il loro ricordo continua ad accompagnarci e ci richiama al valore del servizio, del coraggio e dell'amore per la nostra Patria. E ci ricorda il debito di riconoscenza che abbiamo nei confronti di chi, ancora oggi, indossa una divisa e porta avanti il proprio impegno nelle nostre città e nelle missioni di pace all'estero. Alle vittime di Nassiriya e ai loro familiari va l'abbraccio commosso e riconoscente di tutti noi. Per non dimenticare, mai". (ANSA).