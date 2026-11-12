(v. 'Imprese-sindacati, siglata l'intesa...' delle 6.05) (ANSA) - ROMA, 12 NOV - "L'intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia. È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota. "Ringrazio il Ministro del Lavoro Marina Calderone e tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per il contributo che hanno garantito in ogni fase di questo percorso: è la dimostrazione che quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti". (ANSA).