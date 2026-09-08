(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Queste immagini mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere, durante l'arresto di un individuo. L'uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l'arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo. Episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando il video di un uomo che aggredisce due agenti della polizia a Roma. "Il Governo - aggiunge Meloni - continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell'Ordine. Ma quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un'aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere. È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso". (ANSA).