(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo 1.413 giorni a Palazzo Chigi supera il record di durata in carica del governo Berlusconi II. "In questi anni - aggiunge Meloni - abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare". (ANSA).