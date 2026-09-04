(ANSA) - BARI, 04 SET - "La stabilità è la prima grande riforma. L'Italia ha smesso di essere il caso sorvegliato in Europa. Eravamo quelli che cambiavano governo di continuo, ai tavoli internazionali gli interlocutori internazionali dicevano 'ora questo quanto dura?'. Chi viene trattato così non può trattare, non può far valere il proprio interesse". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo. "Con la stabilità - ha aggiunto - si può dettare le scelte invece di subirle, puoi indicare la rotta". (ANSA).