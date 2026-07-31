(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra Nazione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "Difendere i confini - sottolinea la premier - significa difendere la sicurezza dei cittadini, contrastare l'immigrazione irregolare e colpire le reti criminali che trafficano esseri umani". (ANSA).