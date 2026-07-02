(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Non è solo l'export a dare segnali positivi: i principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, in un messaggio all'assemblea di Federmanager. "Lo testimonia il livello dello spread pari ad un terzo rispetto al nostro insediamento, la Borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei titoli pubblici italiani, la ritrovata attrattività dell'Italia per gli investitori nazionali e internazionali. Ma è il dinamismo del mercato del lavoro - prosegue Meloni - a rappresentare uno dei segnali più concreti del cambio di passo registrato in questi anni, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione, sia generale che giovanile. Risultati che non sono ascrivibili al governo, ma all'intraprendenza e al dinamismo delle imprese e dei lavoratori di questa Nazione. Noi abbiamo fatto solo la nostra parte, che è quella di sostenere chi produce ricchezza, aiutare chi vuole investire, essere al fianco di chi ogni giorno si rimbocca le maniche. Abbiamo scelto una strategia e l'abbiamo portata avanti con costanza e determinazione fin dal primo giorno, aggiungendo con ogni provvedimento un nuovo mattone e un nuovo tassello all'azione complessiva. È una strategia che ha dimostrato essere efficace e che vogliamo continuare a portare avanti, perché c'è ancora tantissimo da fare e i problemi irrisolti sono ancora molti. Penso alla necessità di riformare profondamente la burocrazia, per semplificare e rendere più veloci i processi amministrativi e creare nuove opportunità di crescita. Il nostro obiettivo di fondo è affermare un principio: tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito, senza lacci e lacciuoli che soffocano l'iniziativa economica. L'altro grande obiettivo che ci diamo è quello di continuare a costruire meccanismi, anche innovativi, per incentivare la crescita e la competitività". (ANSA).