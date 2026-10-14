(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Giorgia Meloni ironizza sul "campo larghissimo" delle opposizioni, includendovi anche Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Nelle repliche alla Camera, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la premier ha annunciato che si sarebbe concentrata sugli interventi delle forze di opposizione. "Cercherò soprattutto di dare qualche spunto che non è già stato oggetto della mia relazione e delle mie repliche di questa mattina, come sempre replicando soprattutto agli argomenti delle opposizioni. Quindi mi concentrerò sul campo larghissimo, mettiamola così", ha detto Meloni, aggiungendo con ironia: "Partendo dall'onorevole Ravetto", deputata di Futuro nazionale. (ANSA).