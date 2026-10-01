(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Tra i dossier prioritari che abbiamo sul tavolo, tanto che quando ho finito con voi mi vado a occupare di questo, c'è la maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Cna. Ora "stiamo ponendo con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, è un problema che hanno tutti gli Stati membri, pensate alle pensioni, all'assegno unico, non si può non tenere in considerazione che non dipende dalle scelte del governo. Non siamo gli unici a chiederlo". (ANSA).