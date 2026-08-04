(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Questa mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, si è recata presso la caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", dove ha incontrato il personale dell'Arma impiegato nei servizi di ordine pubblico in Val di Susa (Torino) in occasione dei violenti scontri avvenuti lo scorso 25 luglio durante le manifestazioni dei No Tav. Lo comunica Palazzo Chigi. Nel corso della visita, Meloni "ha rivolto un sentito ringraziamento ai militari per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati nello svolgimento del loro servizio e ha incontrato alcuni dei Carabinieri rimasti feriti negli scontri, esprimendo loro, a nome suo personale e dell'intero governo, la vicinanza e la gratitudine delle istituzioni". (ANSA).