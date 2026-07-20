(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Uno dei settori nei quali certamente possiamo fare un salto di qualità è quello dell'industria della difesa. Io sono molto felice della decisione delle autorità portoghesi di acquistare tre fregate Evo costruite da Fincantieri. È un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Portogallo Luís Montenegro. (ANSA).