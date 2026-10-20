(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Oggi per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni lo Stato deve dimostrare ogni volta che era in grado di capire quello che stava facendo. Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo principio, cioè si presume che fosse in grado di capire quello che stava facendo salvo prova contraria. Quella norma è in Parlamento, ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente. E il fermo preventivo che finora valeva solamente per gli adulti si potrà applicare anche ai minorenni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video dopo l'ok al nuovo decreto sicurezza da parte del Cdm. (ANSA).