(ANSA) - ANTIBES, 25 GIU - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata accolta dal presidente francese, Emmanuel Macron, a Villa Eilenroc a Cap d'Antibes, che ospita il 36mo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. "Emmanuel quanto tempo", ha scherzato la premier in francese. Ora si svolgerà l'incontro bilaterale mentre alle 17.45 è prevista la cerimonia di scambio degli accordi, seguita alle 18.05 da una conferenza stampa dei due leader. Alle 18.30 ci sarà la riunione plenaria del vertice intergovernativo. (ANSA).