La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi E5 sono al palazzo della Cancelleria, a Berlino, per la riunione convocata in vista del vertice Nato di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della Nato Mark Rutte. Il padrone di casa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e quello polacco Donald Tusk. Dopo essersi salutati, i leader si sono soffermati alcuni minuti a parlare sulla terrazza della Cancelleria. (ANSA).