(ANSA) - OSLO, 17 SET - "Non ho avuto ancora il tempo di approfondire" la lettera di Elly Schlein ma "intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi dell'opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di anda' a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci saranno delle proposte utili le prenderò in considerazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, a Oslo, rispondendo a una domanda sulle proposte della leader del Pd sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. "Da una lettura velocissima di questa lettera sono contenta vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del governo", ha aggiunto. (ANSA).