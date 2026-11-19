(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - "A Dublino, noi leader abbiamo deciso come accompagnare questo processo: un team europeo, che lavora a stretto contatto con l'Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo conferire a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. "E non arriviamo a mani vuote - ha aggiunto -. Questa Coalizione sta lavorando alle garanzie di sicurezza, tra cui l'impegno ispirato all'Articolo 5 (della Nato, ndr) proposto dall'Italia, un modello che ora si trova sul tavolo negoziale". (ANSA).