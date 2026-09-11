(ANSA) - ROMA, 11 SET - Dopo il rinnovo del taglio delle accise sul gasolio approvato ieri in Cdm, "vorremo un provvedimento più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno; vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno. Ma sono ottimista che i primi della settimana prossima, o comunque al massimo durante la settimana prossima, arriveremo con il provvedimento. Ci stiamo lavorando molto bene con la maggioranza e quindi sono molto ottimista". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Vercelli. (ANSA).