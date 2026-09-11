(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Penso che la democrazia vada rispettata, non è una questione di mondo valoriale ma anche di rapporti con l'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Vercelli, commentando l'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt e le opinioni differenti espresse da Antonio Tajani e Matteo Salvini", ha evidenziato. Secondo Meloni non bisogna fare "nessun parallelismo con l'Italia, perché in Germania c'è un governo di Grosse Koalition che mette insieme partiti di centrodestra e di centrosinistra. Sono soluzioni che, poste le difficoltà a dare una linea chiara su materie importanti per i cittadini, poi producono anche la crescita di questo genere di movimenti. Non è il caso italiano, In Italia c'è un governo di centrodestra, di destra" che dà risposte "anche sul tema dell'immigrazione su cui l'AfD si è affermata". (ANSA).