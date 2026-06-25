(ANSA) - ANTIBES, 25 GIU - "Confesso che mi sono anche un po' divertita a vedere i retroscena sulle nostre relazioni siamo due persone, come diceva correttamente il presidente Macron, che difendono i loro interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza anche quando non si è d'accordo, ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. Credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state diciamo glaciali, sono state relazioni tra serie" tra persone "che parlano di politica". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA).