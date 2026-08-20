(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il tavolo per l'ex Ilva "tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto. In parallelo, è mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera al Prefetto Ernesto Liguori che le aveva inoltrato la richiesta di un incontro con le associazioni del territorio in occasione dell'inaugurazione, domani, dei Giochi del Mediterraneo. "Garantisco - aggiunge - che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale". (ANSA).