(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Abbiamo portato il fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre. Parliamo dello strumento che serve a pagare i docenti, il personale, a mantenere le strutture, ad aprire nuove aule, fare manutenzione, pagare i servizi agli studenti. Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro, che è il 25% in più rispetto al 2019. E mi perdonerete se sono così didascalica, però ho sentito dire proprio in questi giorni alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che la Meloni sull'università taglia e apre ai privati". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, formazione giovanile del suo partito. "Ora io voglio chiedere, Elly cara, carissima... ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego, uno, uno - ha insistito Meloni alzando il tono, mentre la folla applaudiva -. Te li do io, te li do io, se vuoi... Perché siamo imperfetti anche noi, ma te prego, una cosa vera, dilla una, una, una, ti prego... Te le passo io sottobanco, perché pure noi qualcosa sbagliamo, ma una vera, una... Niente, non ce se la fa... Come facciamo ad avere tagliato sull'università se oggi il fondo di finanziamento è di 9,4 miliardi e quando siamo arrivati era 8,4?". (ANSA).