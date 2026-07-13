(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Oggi a Palermo, anche per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa nel pomeriggio nel capoluogo siciliano, al Museo del presente "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. "A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D'Amelio - aggiunge -, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro. Grazie alla magistratura e alle Forze dell'ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov. La legalità è la strada". (ANSA).