(ANSA) - ROMA, 15 SET - "L'Italia è pronta a fare la propria parte anche sul finanziamento del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, nell'ambito di una soluzione equilibrata che escluda nuove tasse europee e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione". Lo ha chiarito la premier Giorgia Meloni incontrando oggi a Palazzo Chigi Antonio Costa, nell'ambito del tour che sta portando il presidente del Consiglio europeo nelle capitali dei 27 Stati membri per un confronto sui principali dossier dell'agenda europea e internazionale, a partire dal negoziato sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. (ANSA).