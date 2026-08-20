(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - 'Fostering the Future' vuole "valorizzare i giovani americani in base al merito e al talento, consentendo loro di superare le difficoltà economiche e qualsiasi altra condizione che possa limitare le opportunità". Lo ha detto la first lady americana Melania Trump, elegantissima con gonna rossa e camicia, in un nuova iniziativa del suo progetto che punta a offrire borse di studio ai giovani in affido. La first lady, ricomparsa in pubblica alla Casa Bianca dopo una lunga assenza, ha presieduto la cerimonia degli accordi raggiunti con IndyCar e Fox, che hanno donato un milione di dollari ciascuno per espandere l'iniziativa "Fostering the Future", destinata agli studenti della Indiana University e della Purdue University. "La nostra missione è semplice ma trasformativa: offrire a ogni giovane proveniente dal sistema di affido la possibilità di conseguire una formazione universitaria, avviare una carriera significativa e raggiungere un'indipendenza economica duratura", ha aggiunto Melania. (ANSA).