(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il Ministero dell'economia annuncia una nuova duplice emissione del Btp Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Per la prima volta, sottolinea il Mef, saranno offerti contemporaneamente due Btp Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Il primo è il Btp Valore con durata 5 anni e cedole pagate ogni tre mesi crescenti nel tempo, secondo un profilo che verrà reso noto prima dell'emissione. Il secondo è il Btp Valore Insieme, sempre con durata 5 anni, ma con cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo. I tassi cedolari minimi garantiti relativi ai due titoli saranno comunicati venerdì 16 ottobre. Al termine del collocamento, specifica il Mef, i tassi minimi comunicati potranno essere confermati oppure rivisti al rialzo. I due Btp Valore, pur se diversi sul piano della frequenza dei pagamenti cedolari, offriranno all'emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario. Entrambi i titoli potranno essere acquistati esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. L'investimento potrà partire, per ciascuno dei titoli emessi, da un minimo di 1.000 euro. (ANSA).