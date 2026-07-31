(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Quasi 6mila domande (5.965) per 2.651 posti disponibili per il nuovo Corso di formazione specifica in medicina generale 2026-2029 ai nastri di partenza. E' l'esito del bando, che si è chiuso il 27 luglio, per presentare le domande di accesso al corso di formazione. "Chiamiamo le istituzioni a trasformare questa aspettativa in riforme legislative e contrattuali non rimandabili", afferma il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti. Dalle 1.080 domande della Campania (240 posti) alle 10 della Valle D'Aosta (10 posti), si tratta, rileva la Federazione, di "cifre rilevanti che sono in significativo aumento in tutte le altre Regioni e Province autonome". Sono numeri, commenta Scotti, che "superano le aspettative, ma che vanno letti con lucidità. Non è una celebrazione di successo. I giovani medici stanno riponendo nella medicina generale una fiducia che, come Federazione, non possiamo tradire, e che le istituzioni insieme a noi, hanno l'obbligo di onorare con atti concreti. La risposta straordinaria di questi giovani colleghi conferma che la medicina generale torna a essere una scelta professionale consapevole. Ma questa disponibilità genera un impegno esigibile verso tutti noi e verso le istituzioni: non basta aspettare il prossimo concorso. Dobbiamo trasformare questa fiducia in riforme che rendano reale ciò che i giovani medici chiedono di trovare quando entreranno nella professione". Queste le domande giunte nelle varie Regioni: Abruzzo 41 borse disponibili e 142 domande; Basilicata 37 e 48; Bolzano 30 e 13; Calabria 60 e 220; Campania 240 e 1080; Emilia-Romagna 185 e 625; FVG 40 e 80; Lazio 200 e 600; Liguria 65 e 140; Lombardia 481 e 642; Marche 98 e 132; Molise 12 e 39; Piemonte 300 e 288; Puglia 147 e 305; Sardegna 60 e 140; Sicilia 184 e 572; Toscana 200 e 357; Trento 40 e 48; Umbria 30 e 84; Valle d'Aosta 10 e 10; Veneto 191 e 400. TOTALE 2651 posti e 5965 domande. (ANSA).