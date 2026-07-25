(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Gay Pride, ferendo diverse persone. Lo riporta la Bild. Il contesto dell'incidente non è ancora chiaro e la polizia parla di "numerosi feriti" Secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. Attualmente ci sono 44 vigili del fuoco sul posto. Diversi paramedici e medici d'emergenza si sono precipitati sul luogo dell'incidente. (ANSA).