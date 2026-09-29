(ANSA) - ISTANBUL, 29 SET - Un Boeing 737 della compagnia iraniana Caspian Airlines è stato sequestrato poco prima della partenza in programma ieri ed è stato bloccato all'aeroporto di Istanbul a causa di un debito non pagato che ammonta a 3 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Anadolu, è stato emesso un ordine di esecuzione forzata nei confronti di Caspian Airlines, compagnia che opera voli dall'aeroporto di Istanbul verso l'Iran, a causa di un debito contratto con la società aeronautica turca ACM Temsil Gozetim e ieri i legali della società creditrice e gli ufficiali giudiziari si sono recati all'aeroporto di Istanbul per dare esecuzione al provvedimento. L'aereo della Caspian Airlines aveva completato l'imbarco dei passeggeri per il volo verso l'Iran, quando gli ufficiali giudiziari e l'avvocato della società creditrice hanno richiesto che al velivolo non venisse consentito il decollo. I passeggeri e l'equipaggio sono stati quindi fatti scendere dall'aereo e condotti al terminal. L'aeromobile sequestrato a Istanbul, con numero di matricola EP-KPB, è un Boeing 737-500 e secondo i media turchi è entrato in servizio nel gennaio 2020 con la Caspian Airlines, compagnia con sede a Teheran fondata nel 1993 che opera voli verso e dalla Turchia. La compagnia aerea continua a operare voli internazionali nonostante le sanzioni imposte recentemente dagli Stati Uniti per bloccare i servizi di 27 compagnie aeree iraniane. Secondo il quotidiano turco Turkiye Today, Caspian Airlines non è tra le 27 compagnie aeree sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Usa ma è comunque soggetta a sanzioni statunitensi dal 2014. (ANSA).