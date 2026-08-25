(ANSA) - BERLINO, 25 AGO - Un altro drone con esplosivo a bordo è stato trovato in Germania. Stando ai reporter di Sueddeutsche Zeitung, Ndr e Wdr, il 14 agosto è stato rinvenuto un nuovo oggetto volante in un campo del piccolo villaggio di Kabelsketal, nella Sassonia-Anhalt. Si tratterebbe del terzo, dopo il ritrovamento del drone-bomba a Lipsia, sulla pista di rullaggio a fianco agli Antonov ucraini, e la collisione di un oggetto volante con un aereo Dhl, nello stesso cielo, nella tarda serata del 4 agosto. (ANSA).