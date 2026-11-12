(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - La Corea del Nord difficilmente parteciperà al vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), in programma la prossima settimana in Cina, e restano limitate le possibilità di un incontro con gli Stati Uniti a margine dell'evento. Lo ha dichiarato giovedì un funzionario dell'ufficio presidenziale sudcoreano, citato da Yonhap. "È difficile dire che la possibilità di colloqui sia pari a zero, ma ritengo che le probabilità non siano elevate", ha affermato il funzionario, parlando in forma anonima e rispondendo a una domanda sull'eventuale partecipazione di Pyongyang agli appuntamenti diplomatici multilaterali e sulla possibilità di un dialogo con Washington. Secondo la fonte, è in particolare improbabile che la Corea del Nord prenda parte al summit Apec, previsto mercoledì e giovedì prossimi a Shenzhen. Di conseguenza, sarebbero ridotte anche le possibilità di un incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Le indiscrezioni su un possibile faccia a faccia tra i due erano circolate dopo che Trump aveva ripetutamente manifestato la propria disponibilità a incontrare Kim durante la sua permanenza in Cina. (ANSA).