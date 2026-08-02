(ANSA) - MOSCA, 02 AGO - E' salito a 5, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte in seguito all'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, secondo quanto riferiscono i media. Alcuni canali Telegram e il giornale filogovernativo Izvestia scrivono che due dei feriti ricoverati in ospedale sono morti. Il bilancio ufficiale parla invece ancora di tre morti e 21 feriti. Secondo le autorità, una donna che cercava di introdurre nel ristorante un ordigno artigianale durante una cena privata, è morta nell'esplosione insieme a una guardia che l'aveva fermata e a una terza persona su cui non si hanno dettagli. (ANSA).