(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Il ristorante Balzi Rossi dove si è verificata l'esplosione a Mosca era chiuso per un banchetto privato. Lo scrivono diversi media russi indipendenti, tra cui Novaya Gazeta. Per il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Al momento non ci sono conferme ufficiali. (ANSA).