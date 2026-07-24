(ANSA) - RIAD, 24 LUG - Una nave saudita è stata colpita oggi nel Mar Rosso, riportando lievi danni allo scafo. Lo ha riferito un funzionario dei trasporti saudita ai media statali, pochi giorni dopo che gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, avevano annunciato un blocco marittimo contro Riad. "Una fonte ufficiale dell'Autorità per i trasporti pubblici ha indicato che la nave (Ncc Masa), di proprietà di una compagnia saudita, è stata presa di mira mentre navigava nel Mar Rosso oggi, con conseguenti lievi danni allo scafo", ha riportato l'agenzia di stampa saudita Spa. (ANSA).